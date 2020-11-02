Курс евро обновил максимум с 2014 года
Карина Казанцева
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Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.
Курс евро расчетами «завтра» вырос на 1,17 рубля, до 93,79 рубля (10.24 мск).
Ранее курс доллара превысил 80 рублей. В то же время январский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,56%, до $36,59 доллара за баррель.
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