Польша снова требует от «Газпрома» снижения цены на газ

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой снизить контрактную цену на природный газ, сообщается на сайте компании.

«PGNiG <...> подала в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» заявку на изменение цены на газ, поставленный по контракту купли-продажи природного газа в Польскую Республику от 25 сентября 1996 года (так называемый ямальский контракт) в сторону его сокращения», – указано в заявлении.

Польская сторона отмечает, что контракт предусматривает для любой из сторон возможность раз в три года потребовать изменения ценовых условий при их несоответствии ситуации на рынке.

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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