Аналитики: рубль за последние 30 лет ослаб в 40 тысяч раз

Без учета деноминации рубля стоимость доллара по отношению к российской национальной валюте выросла в 40 тысяч раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расчеты аналитиков.

Эксперты отмечают, что с 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости рубля по отношению к доллару глобально не менялся.

1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. «Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз», — сказал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, реальная товарная стоимость рубля за 30 лет снизилась более чем в 100 раз. Он пояснил, что в истории современного рубля был период гиперинфляции, деноминация, сосуществование нескольких ценовых систем и несколько серьезных изменений режима валютного курса.

С начала 2020 года рубль ослаб к доллару примерно на четверть из-за кризисных явлений в мировой экономике, вызванных распространением коронавируса.

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