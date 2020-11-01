В России упростили оформление пособий на детей с 3 до 7 лет
Малообеспеченным россиянам с 1 ноября будет проще получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Такое распоряжение подписал в конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин.
Теперь гражданам не придется предоставлять сведения об алиментах. В госорганы будет приходить эта информация через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет поручил ввести президент России Владимир Путин. Семьи с низкими доходами начали получать пособия с 1 июня 2020 года.
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