В России упростили оформление пособий на детей с 3 до 7 лет

Малообеспеченным россиянам с 1 ноября будет проще получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Такое распоряжение подписал в конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь гражданам не придется предоставлять сведения об алиментах. В госорганы будет приходить эта информация через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет поручил ввести президент России Владимир Путин. Семьи с низкими доходами начали получать пособия с 1 июня 2020 года.

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