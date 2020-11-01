В РФ вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу

В воскресенье, 1 ноября, в России начал действовать закон «Об обязательных требованиях в РФ», который призван упростить и создать единообразные требования для ведения бизнеса в стране, передает РИА «Новости».

Согласно документу, до 1 января 2021 года будут признаны утратившими силу нормативно-правовые акты РФ, федеральных органов, РСФСР и СССР, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госнадзора.

Отмечается, что теперь оценка соблюдения принятых до 2020 года требований будет недопустимой, как и привлечение к ответственности за их несоблюдение. Отныне такие требования могут устанавливаться федеральными законами, ЕАЭС, российскими международными договорами, не требующих издания внутригосударственных актов, законами регионов и муниципалитетов, в редких случаях — указами президента России.

«Должны применяться следующие принципы: законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость, исполнимость обязательных требований», — пояснил советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Данная инициатива, входящая в механизм «регуляторной гильотины», была одобрена на заседании Совета Федерации еще 24 июля.