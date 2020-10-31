Цены в Крыму могут снизиться
Карина Казанцева
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Цены в Крыму могут снизиться благодаря хорошей транспортной логистике, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я считают, что мост (через Керченский пролив) и хорошая транспортная логистика все-таки дадут возможность дополнительной конкуренции, что позволит снизить цену на товары», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер добавил, что также нужно снижать стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом.
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