Британия выделит более 1 млн фунтов на гумпомощь для пострадавших в Карабахе

Власти Великобритании выделят более 1 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь для пострадавших в результате боев в Нагорном-Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства.

«Тысячи людей, которых затронул конфликт в Нагорном Карабахе, получат необходимые медицинские товары, продовольствие и более безопасное убежище благодаря новому пакету помощи, о котором объявил сегодня министр иностранных дел Доминик Рааб», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что гуманитарная помощь поступит в зону конфликта по просьбе Международного комитета Красного креста.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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