Россияне купили туры с кешбэком более чем на 1 млрд рублей

С начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка граждане России забронировали туры на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает РИА «Новости».

По ее словам, это не окончательная цифра, так как впереди еще больше месяца продаж.

Самые необычные туры на осень и зиму продавались в Великий Устюг, куда впервые за много лет полетят чартеры, а также на Русский Север с погружением в этнику Заполярья. Также россияне показывают большую заинтересованность к оздоровительным турам в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке.

«В среднем плечо бронирований очень короткое и составляет в среднем 10-12 дней, так как люди ориентируются, прежде всего, на текущую ситуацию», — отметила глава ведомства.

Однако, как уточнила Догузова, существует серьезный сдерживающий фактор для россиян — это неопределенность из-за коронавируса.

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