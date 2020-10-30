АТОР: свыше 100 российских туристов могут находиться в турецком Измире

В турецком Измире, где в пятницу, 30 октября, произошло землетрясение, могут находиться более сотни российских туристов. Об этом заявила РИА «Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в настоящее время в Измире не должно быть много туристов из России, так как сезон для Эгейского побережья Турции заканчивается раньше. «Многие даже люксовые отели уже закрываются с ноября», — отметила Ломидзе. Притом, как она уточнила, в 2020 году у российских туроператоров чартерных программ в Измир не было.

Согласно прогнозам Ломидзе, в пострадавших районах типа Кушадасы могут находиться не более сотни туристов: самостоятельных и организованных.

«Основные туристы сейчас все-таки в Бодруме, если говорить об Эгейском побережье», — сказала представитель АТОР.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий. По последним данным, пострадали свыше 150 человек, еще четыре человека погибли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство РФ мобилизует консульство в Измире на случай оказания помощи россиянам

— Спасатели заявили о четырех погибших при землетрясении в Измире

— Минимум 120 человек пострадали при землетрясении в Турции