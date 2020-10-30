Замглавы Банка России дал три совета начинающим инвесторам

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин дал начинающим инвесторам три совета, передает ТАСС.

Первый — диверсификация — инвестирование в разные активы, чтобы снизить риски.

Второй — это то, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть следует вкладывать сбережения, которые не понадобятся в течение трех — пяти лет.

В качестве третьего совета Заботкин напомнил, что дополнительная доходность всегда связана с дополнительным риском.

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