Замглавы Банка России дал три совета начинающим инвесторам
Бернст Ю.
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Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин дал начинающим инвесторам три совета, передает ТАСС.
Первый — диверсификация — инвестирование в разные активы, чтобы снизить риски.
Второй — это то, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть следует вкладывать сбережения, которые не понадобятся в течение трех — пяти лет.
В качестве третьего совета Заботкин напомнил, что дополнительная доходность всегда связана с дополнительным риском.
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