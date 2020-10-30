В Минэке обсудили трансформацию делового климата в сфере экологии

В Министерстве экономического развития сегодня состоялось совещание по вопросам трансформации делового климата под руководством заместителя министра Алексея Херсонцева.

Председатель совета директоров компании «Еврохим» Игорь Нечаев, принимавший участие в совещании, выразил надежду, что участникам рабочей группы удастся постепенно начать решать и снимать те барьеры в нормативной базе, которые накопились в последние годы и мешают бизнесу эффективнее вести свою хозяйственную деятельность.

Первым участники совещания обсудили вопрос о двойственной классификации отходов, который обсуждается уже не первый год, однако найти точки соприкосновения между позициями Роспотребнадзора и бизнеса вновь не удалось.

Решение вопроса было перенесено на 3 ноября.

Затем замглавы Минприроды Светлана Радченко и представители компании Exxon Mobil обменялись позициями относительно изменения порядка регистрации вновь вводимых объектов размещения отходов в соответствующий государственный реестр. Следующими вопросами повестки дня стали разграничение прав юридических лиц по осуществлению деятельности по обращению с отходами на конкретном объекте их размещения, а также внесение ряда изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды».

Кроме того, в рамках совещания обсуждалось предоставление юридическому лицу права на отказ от заключения договора с региональным оператором при наличии собственных установок по обезвреживанию или размещению ТКО — в Минприроды поддержали эту инициативу, однако отметили, что до конца года реализовать ее не удастся. Ведомство также одобрило предложение по упрощению конкурсного отбора региональных операторов, но перенести его реализацию было предложено на февраль-март 2021 года.

Следующее совещание рабочей группы состоится 13 ноября.