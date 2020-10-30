В российских аптеках возросли продажи и упала реализация лекарств

За текущий год продажи лекарств в аптеках России рекордно увеличились — на 10,9%, при этом реализация лекарств по-прежнему падает. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Так, в денежном выражении продажи достигли 819,7 млн рублей, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 739,1 млн рублей.

Реализация же лекарств в аптеках в натуральном выражении понижается уже третий год подряд. В 2018 году она была равна 3,9 млрд упаковок, а в 2020 году упала до 3,7 млрд упаковок.

По мнению аналитиков, такие показатели связаны с изменением структуры потребления, например, в текущем году росли продажи только дорогостоящих препаратов. Так, они увеличились на 3,6 п.п., в то время как доля лекарств среднего ценового сегмента уменьшилась на 1,3 п.п., а недорогих — на 1 п.п.

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