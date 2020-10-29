Центробанки стали продавать золото впервые за десятилетие

Центральные банки продали золота больше, чем приобрели впервые с 2010 года, так как некоторые страны-производители использовали рекордные цены, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса, передает Bloomberg.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (ВСЗ), чистые продажи в третьем квартале текущего года составили 12,1 т слитков. При этом в прошлом году Центробанки купили 141,9 т драгоценного металла.

По данным организации, основными продавцами золота выступили Узбекистан (продал 35 т) и Турция (22 т). В свою очередь Россия впервые за 13 лет продала золото в размере 1,2 т.

В ВСЗ указали, что спрос на золото в третьем квартале на фоне продолжения борьбы с эпидемией COVID-19 упал до 892,3 т. Такой показатель стал самым низким с третьего квартала 2009 года.

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