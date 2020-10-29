США вновь расширили санкции против Ирана

США в очередной раз расширили санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

На этот раз в числе попавших под ограничения оказались пять человек, из них четверо — граждане Ирана и один гражданин Индии. Все они находятся на руководящих постах в организациях под санкциями.

Кроме того, санкционный список пополнился 11 компаниями, среди которых четыре иранских, пять китайских из Гонконга и две сингапурских. Они относятся к нефтехимическому сектору и грузоперевозкам.

Как сообщалось, на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди.

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