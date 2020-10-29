Х5 Retail Group вернула лидерство по темпам роста

Крупнейший в России ритейлер Х5 Retail Group по итогам III квартала 2020 года вернул себе лидерство по динамике роста и продолжил отрываться от конкурентов по объему выручки.

Согласно сегодняшнему раскрытию финансовой отчетности основного конкурента – «Магнит», выручка компании в июле-сентябре 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,9 % и составила 383,2 млрд руб.

X5 Retail Group за тот же период текущего года нарастила темп роста выручки на 15,3% до отметки в 486,6 млрд рублей – финансовые результаты за III квартал компания представила 26 октября. Таким образом X5 смогла себе вернуть лидерство по динамике роста выручки, которое впервые за последние пять лет уступила «Магниту» в первом и втором кварталах этого года.

Квартальная выручка Х5 увеличилась на 27.0%, или на 103,5 млрд рублей, и превысила аналогичный показатель «Магнита», причем этот разрыв увеличился на 2,3 п.п. по сравнению с I кварталом 2020 года.

Чистая прибыль «Магнита» в III квартале 2020 года выросла в 2,7 раза до 9,62 млрд рублей, тогда как у X5 этот показатель увеличился в 5,3 раза - до 11,949 млрд рублей с 2,238 млрд рублей годом ранее.