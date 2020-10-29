Путин рассказал о важности предсказуемости и стабильности курса рубля
Ник Пригоров
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Предсказуемость и стабильность курса рубля очень важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что России удается сохранять устойчивость с точки зрения колебаний валюты. Притом Центробанк аккуратно принимает меры для сохранения этого баланса курса национальной валюты.
«Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному Банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать», — сказал Путин.
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