Песков оценил выплаты по 100 тыс. рублей на младенцев, названных в честь пророка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выплаты в Чечне по 100 тыс. рублей на детей, которых назвали в честь пророка Мухаммеда.

Представитель Кремля отметил, что не знает деталей это инициативы, а также не знаком с бюджетными параметрами в Чеченской Республике.

«Любые свободные, доступные для региона и для регионального бюджета деньги, если они используются на повышение рождаемости, это только благо», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит по 100 тыс. рублей семьям Чечни, которые назовут рожденных с 28 октября до ночи 29 октября детей в честь пророка Мухаммеда.

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