LVMH и Tiffany договорились о новых условиях слияния

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Совет директоров американской ювелирной компании Tiffany одобрил новые условия слияния с французским производителем предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), сообщается на сайте LVMH.

Tiffany согласилась снизить первоначальную цену акции с $135 до $131,5.

При этом остальные положения сделки остались неизменными.

Кроме того, компании договорились урегулировать ситуацию с иском Tiffany в отношении LVMH.

Сделку планируют совершить в начале 2021 года.

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