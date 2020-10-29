LVMH и Tiffany договорились о новых условиях слияния
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Совет директоров американской ювелирной компании Tiffany одобрил новые условия слияния с французским производителем предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), сообщается на сайте LVMH.
Tiffany согласилась снизить первоначальную цену акции с $135 до $131,5.
При этом остальные положения сделки остались неизменными.
Кроме того, компании договорились урегулировать ситуацию с иском Tiffany в отношении LVMH.
Сделку планируют совершить в начале 2021 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Louis Vuitton запускает производство антисептика для борьбы с коронавирусом
— Сделку по слиянию LVMH и Tiffany одобрили в ЕС