Сенатор оценил идею начислять пенсию «по рангам»
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал идею депутата Сергея Калашникова о начислении пенсий «по рангам», передает РИА «Новости».
По его словам, эта инициатива не до конца ясна.
«Что значит «по рангам», я не понимаю», — отметил Рязанский.
Он также считает, что речь идет о том, как поделить существующие ресурсы, но это «вопрос относительной справедливости».
По мнению Рязанского, не существует идеальной пенсионной системы. У российской тоже есть свои плюсы и минусы.
Ранее Калашников заявил, что нынешняя система начисления пенсионных выплат слишком сложна и надо перейти на «ранговую» методику.
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