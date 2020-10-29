Сенатор оценил идею начислять пенсию «по рангам»

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал идею депутата Сергея Калашникова о начислении пенсий «по рангам», передает РИА «Новости».

По его словам, эта инициатива не до конца ясна.

«Что значит «по рангам», я не понимаю», — отметил Рязанский.

Он также считает, что речь идет о том, как поделить существующие ресурсы, но это «вопрос относительной справедливости».

По мнению Рязанского, не существует идеальной пенсионной системы. У российской тоже есть свои плюсы и минусы.

Ранее Калашников заявил, что нынешняя система начисления пенсионных выплат слишком сложна и надо перейти на «ранговую» методику.

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