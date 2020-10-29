В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», передает РИА «Новости».

По его словам, эта необходимость связана со сложностью существующей системы начисления баллов, в которой путаются даже специалисты.

Депутат считает, что начисление таких баллов должно происходить по разрядам.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной», — пояснил Калашников.

Он добавил, что индексация пенсий тоже должна происходить по рангам. При этом не обязательно индексировать все ранги сразу, решения надо принимать, исходя из экономической ситуации.

Ранее ГД приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.