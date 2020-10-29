Россия просит ВС Нидерландов приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, заявил заместитель министра юстиции и российский уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению российского Минюста, апелляционный суд не учел многочисленные нарушения экс-акционерами антикоррупционного законодательства. В частности, были доказаны факты сговора, фиктивных торгов и подкупа с целью завладеть активами, подчеркнул Гальперин.

Слушание о приостановке исполнения решений состоится 30 октября, рассказал замглавы Минюста.

Ранее Апелляционный суд Гааги постановил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, с учетом пеней сумма составляет $57 млрд. Впоследствии Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги.

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