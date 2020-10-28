Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара вырос на 2,2% в ходе валютных торгов на Мосбирже и превысил отметку в 79 руб.

По данным на 21.34 мск, доллар стоил 79,03 руб. Ранее он достигал отметки выше 79 руб. 6 октября текущего года.

Кроме того, на Мосбирже вырос и курс евро. Стоимость валюты превысила отметку в 93 руб. впервые с 30 сентября этого года.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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