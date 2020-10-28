В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ

Замглавы Минтруда России Андрей Пудов назвал преимущество новой методики расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА «Новости».

По его словам, нынешний подход искусственно затормаживает рост ПМ и МРОТ. На сегодняшний день прожиточный минимум зависит от потребительской корзины, а стоимость продуктов растет ниже инфляции.

Новая методика, как рассказал Пудов, позволит ПМ и МРОТ расти быстрее.

«Переход на медианный доход, а он всегда растет выше, чем инфляция, позволяет нам выйти на эту линейку, в которой ПМ будет поднимать МРОТ, потому что медианная заработная плата тоже растет темпами выше, чем инфляция», — сказал Пудов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о расчете минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты.

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