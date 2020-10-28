Почти 15% кинотеатров навсегда закрылись в РФ из-за коронавируса

Почти 15% российских кинотеатров не открылись после отмены карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает ТАСС.

«Уже после первого этапа закрытия в части регионов кинотеатры не открылись. Почти 15% кинотеатров, можно сказать, прекратили свое существование, в основном это небольшие кинотеатры», — заявил Толстой.

Кроме того, по его словам, до конца года из-за разрушения производственного и прокатного процесса могут разориться еще 40% кинотеатров.

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