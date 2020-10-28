Пассажиропоток в аэропортах Москвы с января сократился более чем на 50%

Пассажиропоток в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево с января по сентябрь 2020 года сократился на 52,8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

Так, за указанный период на внутренних линиях он упал на 32,5% — до 27 млн человек, а на международных — на 74,1%, до 9,9 млн человек.

Отмечается, что в сентябре 2020 года пассажиропоток в московских аэропортах также сокращался. На внутренних рейсах он снизился на 3,6%, а на международных — на 79,1%.

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