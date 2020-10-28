Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 870 млн рублей

Россияне с начала старта второго этапа программы туристического кешбэка приобрели туров более чем на 870 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Второй этап программы продаж туров с возможностью частичного возврата средств начался в России 15 октября. Так, в ночь на 15 октября и до полуночи 5 декабря текущего года, россияне смогут купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях. Отправиться в путешествие в рамках акции можно будет до 10 января 2021 года включительно.

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