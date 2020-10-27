Мировая авиастроительная отрасль пережила худший в истории квартал

В третьем квартале 2020 года мировые авиастроительные компании получили только 13 заказов на пассажирские самолеты — это минимальный показатель за всю историю отрасли. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные британской компании ADS Group.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество заказов упало на 91,4%.

По данным компании, в сентябре производители пассажирских самолетов не получили ни одного заказа.

Отмечается, что больше всего заказов в минувшем квартале поступило на узкофюзеляжные самолеты — 10 штук.

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