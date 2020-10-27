Гендиректор «Российского экологического оператора» покидает пост

Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») Илья Гудков покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Уточняется, что соответствующее решение было принято после создания федеральной схемы обращения с отходами, которая, как указывают в компании, является фундаментом для полнофункциональной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности.

Гудков отметил, что разработка федеральной схемы обращения с отходами была для него «определенным вызовом», а решение об увольнении он принял не спонтанно.

Гудков был назначен гендиректором «РЭО» в январе 2020 года премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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