Госдума приняла законопроект о процедурах применения РФ экономических санкций

Государственная дума 27 октября приняла в первом чтении законопроект, уточняющий отдельные положения закона 2006 года о применении Россией экономических санкций к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ограничительные меры могут вводиться как по отношению к отдельным иностранным компаниям и гражданам, так и к предприятиям, которые они контролируют более чем на 25%. Центральный банк России также сможет отзывать лицензии у регуляторов за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций.

Соответствующий законопроект уточняет порядок введения запрета на реализацию финансовых операций и порядок замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, ценных бумаг блокируемых лиц.

Уточняется, что блокируемое лицо имеет право на осуществление операций с денежными средствами или другим имуществом при получении и расходовании пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, гарантированных государством в соответствии с законодательством России, а также на уплату налогов и штрафов.

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