Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил действие программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление появилось на сайте кабмина.

Программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля и первоначально должна была действовать до 1 ноября. Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.

Стоит отметить, что максимальная сумма кредита для жителей Московской области и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, а для других регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

Ранее продлить программу льготной ипотеки поручил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 октября.

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