Сечин выступил на международной конференции лидеров энергетической отрасли CERAWeek

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в онлайн-формате выступил на 39-й ежегодной конференции лидеров энергетической отрасли CERAWeek.

В конференции приняли участие премьер-министр Индии Шри Нарендра Моди, Министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендр Прадхан, глава ONGC Videsh Алок Кумар Гупта, министр энергетики США Дэн Бруйетт, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, глава ВР Бернардк Луни, министр энергетики Катара и глава компании Qatar Petroleum Саад Шерид Аль-Кааби, глава совета директоров и главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, президент ExxonMobil Gas & Power Marketing Company Питер Кларк, президент и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, глава Trafigura Джереми Вейр, главный исполнительный директор концерна Royal Dutch Shell Бен ван Берден, глава ConocoPhillips Райан Ланс, исполнительный вице-президент нефтесервисной компании Schlumberger Ашок Белани, генеральный директор национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) доктор Султан Ахмед Аль-Джабер, вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин, а также другие представители ведущих энергетических компаний мира и экспертного сообщества.

Сечин высоко оценил уровень многолетних партнерских отношений между «Роснефтью» и индийскими компаниями.

«Ваша поддержка совместных проектов, уважаемый г-н Моди, является ключевой для нас и в этой связи хотел бы передать слова искренней благодарности за Ваш личный вклад, который позволяет развивать эффективное сотрудничество и строить энергомост между нашими странами», - отметил руководитель НК, обращаясь к индийскому премьеру.

Сечин подчеркнул, что «Роснефть» активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими партнерами по всей технологической цепочке – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

Как известно, с 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО «Ванкорнефть». Эта расположенная в Красноярском крае компания ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта «Сахалин-1» (другими акционерами являются «Роснефть», ExxonMobil и японская Sodeco).

Кроме того, «Роснефти» принадлежит основной пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входят первоклассные активы, в том числе НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже более 5800 АЗС.