Россиянам рассказали об опасности хранения сбережений в долларах

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, Вашингтон может ввести новые санкции против России, в таком случае опасно хранить свои сбережения в долларах. Такое мнение выразил управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий, передает РИА «Новости».

По его словам, Байден может ввести запрет на операции в долларах для российских банков и блокировку их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях.

То есть все депозитные и расчетные счета российских клиентов также будут заморожены на неопределенный срок. Вероятность такого развития событий невысока, но в теории она существует.

Русецкий также обращает внимание на более низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми — из-за разницы в уровне ставок на рынках. Так, доходность казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет в настоящий момент находится на уровне 0,8% годовых, что ниже базовой инфляции в США, которая равняется 1,7%.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

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