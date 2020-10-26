Способное достроить «Севпоток — 2» судно направилось в Германию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» движется в направлении логистической базы «Северного потока — 2» — немецкий порт Мукран. Об этом следует из данных портала MarineTraffic.

По данным портала, вместе с «Академиком Черским» в сторону ФРГ также плывут суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Как известно, в порту Мукране хранятся трубы для строительства газопровода.

Вечером 25 октября «Академик Черский» покинул место стоянки у Калининграда.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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