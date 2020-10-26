В самарском правительстве рассказали о новых резидентах ТОСЭР «Чапаевск»

Глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов подписал сразу три новых соглашения с представителями частных компаний о реализации инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск».

Так, один из инвесторов планирует создать в городе завод по производству железобетонных изделий.

Другим резидентом стала компания в сфере парафармацевтической продукции, которая планирует создать новый цех по производству медицинских средств по уходу за больными.

А вот третий инвестор зашел в ТОСЭР с проектом создания производства по переработке битумных отходов с применением инновационной технологии по вторичному использованию рубероида.

Всего же объем заявленных инвестиций трех проектов составляет почти 650 млн рублей. Благодаря новым резидентам, будут трудоустроены 92 жителя моногорода.

Резидентами территории опережающего развития являются семь компаний, их проекты оцениваются в 1,16 млрд рублей, будут созданы 372 рабочих места.

«Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров. - А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области».

«На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации, - пояснил Дмитрий Богданов. В регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, если они реализуют новые проекты или вкладывают средства в развитие существующих».