Боливия намерена купить российскую вакцину от COVID-19

Новый президент Боливии Луис Арсе заявил, что страна собирается купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

«Я понимаю, что вакцина еще не продается, думаю, что это уже обсуждалось, чтобы Боливия стала одной из первых стран, которая могла бы ею располагать», — сказал Арсе.

Он отметил, что планируется закупить препарат «Спутник V» не для исследований, а непосредственно для вакцинации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн случаев коронавируса, 31 млн пациентов выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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