МЭР прогнозирует восстановление экономики России во II полугодии 2021 года

Минэкономразвития России ожидает восстановление экономики страны до докризисных уровней во II полугодии 2021 года. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, на осуществление этого влияет ряд факторов.

«Очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и сан-эпид факторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да», — сказал Решентинков.

Он заявил, что это «все формирует такой тревожный фон» как у людей, так и у бизнеса.

При этом министр отметил, что ведомство пока не видит необходимости пересматривать прогноз социально- экономического развития страны.

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