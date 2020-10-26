МЭР прогнозирует восстановление экономики России во II полугодии 2021 года
Минэкономразвития России ожидает восстановление экономики страны до докризисных уровней во II полугодии 2021 года. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, на осуществление этого влияет ряд факторов.
«Очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и сан-эпид факторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да», — сказал Решентинков.
Он заявил, что это «все формирует такой тревожный фон» как у людей, так и у бизнеса.
При этом министр отметил, что ведомство пока не видит необходимости пересматривать прогноз социально- экономического развития страны.
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