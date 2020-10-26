Роспотребнадзор закрыл «Известия Hall» за нарушения антиковидных мер

Роспотребнадзор закрыл концертный зал «Известия Hall» за нарушения противокоронавирусных мер до решения суда. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что в ходе проверки в клубе был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства, в частности, не соблюдалась социальная дистанция посетителями, отсутствовали маски и перчатки, воздух не обеззараживался.

Материалы дела будут переданы в районный суд. «Известия Hall» грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности сроком до 90 суток.

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