СК возбудил дело о халатности на 107 млн рублей при работах в «Домодедово»

Следственный комитет возбудил дело о халатности должностных лиц администрации аэропорта «Домодедово» во время реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Врадий Ольга.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово», — заявила Врадий.

По данным следователей, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники администрации не следили за выполнение государственного контракта по реконструкции ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.

Ущерб оценивает на сумму более 107 миллионов рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Домодедово пассажир пытался провезти 4,8 млн рублей в свертке из фольги

— Власти Подмосковья усилят контроль за ношением масок в аэропорту Домодедово

— Более 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах