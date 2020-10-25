Утвержден список пунктов для въезда в Россию по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список пограничных пунктов, через которое можно будет въехать в страну по электронной визе. Об этом сообщается на сайте правительства.

В перечень включены 29 погранпунктов, кроме того, он будет пополняться по мере оснащения пунктов необходимым оборудованием, указано в сообщении.

В список вошли международные аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде, Волгограде, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Также будут действовать морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

Ранее Михаил Мишустин одобрил перечень стран, граждане которых смогут получить электронную визу с 2021 года. В него вошли 52 страны.

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