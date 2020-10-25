Скрывших результаты тестов на COVID-19 москвичей оштрафовали на 1,8 млн

Московские суды оштрафовали на 1,8 млн рублей людей, не внесших на специальный портал данные о результатах теста на коронавирус после зарубежных поездок, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что данные о результатах теста нужно вносить на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение трех дней после возвращения в Россию.

Всего было составлено 1638 административных протоколов, которые передали в суды, указано в сообщении пресс-службы. На данный момент суды присудили штрафы 133 гражданам России на общую сумму 1,789 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении, добавили в Роспотребнадзоре.

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