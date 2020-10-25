Кудрин дал совет россиянам по хранению сбережений

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как лучше хранить свои сбережения.

Он посоветовал россиянам распределить сбережения между различными активами, а часть из них хранить в валюте.

«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин.

Он также заявил, что если у вас имеются «небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам».

Кудрин выразил мнение, что до конца 2021 года курс рубля останется около текущих значений. При этом он отметил, что прогнозирование курса рубля — «неблагодарная вещь».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Точно не доллар: какие валюты лучше всего сохраняют сбережения

— Банки рассказали, в каких валютах жители России хранят свои сбережения

— Греф прогнозирует укрепление курса рубля