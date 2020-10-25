Тихановская рассказала о «миллиардах» от ЕС для поддержки реформ в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Евросоюз может оказать помощь на сумму в «миллиарды долларов» для поддержки будущих реформ в республике в случае смены власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тихановской, многие европейские страны ЕС подготовили проект помощи по будущим реформам. В частности Польша, Румыния и Литва. Многие частные компании готовы предложить план инвестиций в республику в случае смены власти.

«Разговор идет о миллиардах долларов», — утверждает политик.

Она также заявила, что большинство стран ЕС поддерживает белорусский народ в борьбе за смену власти. Так, более 50 стран уже приняли санкции против президента республики Александра Лукашенко и чиновников, виновных в фальсификациях результатов прошедших выборов и насилии над протестующими, отметила Тихановская.

По ее словам, европейские страны выделяют деньги на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций и адвокатов. Кроме того, в Чехии, Польше, Литве реализуются программы по реабилитации пострадавших во время разгонов протестов, добавила политик.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская попросила Варшаву поддержать эмигрировавших белорусов

— Представитель Тихановской заявил, что оппозиция не призывает к вступлению страны в ЕС

— Тихановская призвала назначить новые выборы в Белоруссии до конца 2020 года