В Подмосковье начнут производить буйволиное молоко

В подмосковном Наро‑Фоминске начнут производить буйволиное молоко, передает «Радио 1».

Для этой цели компании «Русский буйвол» на девять лет передали земельный участок площадью 2 348 га.

По предварительным данным, строительство молочного комплекса начнется в 2021 году.

Планируется, что комплекс сможет давать в год 30 тыс. тонн коровьего и 2 тыс. тонн буйволиного молока высшего сорта.

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