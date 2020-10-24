На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланов»

Возобновить производство советских дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» на Украине невозможно. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности страны Олег Уруский, передает РИА «Новости».

«Новых («Русланов») мы построить не можем», — уточнил он.

По его словам, Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрiя».

Для производства компонентов для самолета Ан-124 в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках.

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