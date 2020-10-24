Москва вошла в пятерку рейтинга лучших городов для жизни, работы и туризма

Москва оказалась на четвертом месте в рейтинге «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения» по версии The World's 100 Best Cities. Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее российская столица занимала пятое место, в этот раз она опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие крупные города.

На первом месте в рейтинге разместился Лондон, на втором — Нью-Йорк, далее следует Париж. При составлении данного списка аналитики учитывали статистические данные, образ городов в глазах пользователей социальных сетей.

Рейтинг The World's 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy.

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