Минфин США объяснил причину введения санкций против российского ЦНИИХМ

Минфин США уточнил причину введения санкций против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ).

Санкции против ЦНИИХМ ввели в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). По версии США, российский научно-исследовательский институт связан с «опасной вредоносной компьютерной программой Triton. Эта программа, по мнению американской стороны, создана для того, чтобы наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности.

»Российское правительство продолжает осуществлять опасную деятельность в киберсфере, направленную против Соединенных Штатов и наших союзников», — утверждает глава Минфина США Стивен Мнучин.

Накануне Европейский союз ввел санкции против двух россиян и 85-го главного центра спецопераций ГРУ. ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года. Позднее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что страна уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС допускает введение антидемпинговых пошлин на российские товары

— В ЦБ рассказали о выработавшейся у РФ привычки жить в условиях санкций

— США ввели санкции против научно-исследовательского института химии и механики РФ