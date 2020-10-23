Московские власти оценили влияние ограничительных мер на экономику

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ограничительные меры из-за коронавируса в Москве косвенно сказались на экономике.

Люди стали реже посещать кафе, театры и кинотеатры. Это, по его мнению, будет косвенно сказываться на экономике. Притом в настоящее время меры, введенные в городе из-за коронавируса, не так радикально отражаются на экономике, как в мае. Дело в том, что власти приняли шаги, которые минимально давят на экономику, но и влияют на нее, сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют», — отметил чиновник

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