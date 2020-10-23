Замглавы Московской таможни задержан за взятку в 500 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни, начальника службы таможенного контроля Сергея Цуканова за взятку в 500 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни, 48-летнего Сергея Цуканова при получении взятки в размере 500 тыс. руб.», — сказал источник.

От кого и с какой целью была передана взятка, не сообщается. Другие детали тоже не уточняются.

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