Замглавы Московской таможни задержан за взятку в 500 тысяч рублей
Карина Казанцева
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Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни, начальника службы таможенного контроля Сергея Цуканова за взятку в 500 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни, 48-летнего Сергея Цуканова при получении взятки в размере 500 тыс. руб.», — сказал источник.
От кого и с какой целью была передана взятка, не сообщается. Другие детали тоже не уточняются.
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