Банк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Банк России приказом от 23 октября 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росбизнесбанка, передает ТАСС.

По данным Центробанка, Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в частности занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также банк допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация своевременно не направляла в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также представлял в ЦБ некорректный расчет капитала.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения управляющего или ликвидатора.

По величине активов Росбизнесбанк занимал на 1 октября 338-е место в банковской системе страны.

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