Банк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка
Банк России приказом от 23 октября 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росбизнесбанка, передает ТАСС.
По данным Центробанка, Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в частности занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также банк допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация своевременно не направляла в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также представлял в ЦБ некорректный расчет капитала.
В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения управляющего или ликвидатора.
По величине активов Росбизнесбанк занимал на 1 октября 338-е место в банковской системе страны.
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