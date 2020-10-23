«Ъ»: власти изменят механизм выплат работающим с COVID-19 медикам

Российское правительство намерено продлить дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом нового типа, на следующий год и изменить механизм их администрирования, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

После внесения изменений выплаты медикам будет напрямую осуществлять один из российских внебюджетных фондов под руководством Министерства здравоохранения и Министерства труда, рассказал источник.

Он пояснил, что раньше средства на выплаты поступали из бюджета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), откуда направлялись в регионы. По словам источника, изменение механизма позволит «избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов».

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